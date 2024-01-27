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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ильина Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Тимофей

Рождение ребёнка
12.02.1890

Дочь: Легонькова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Тимофей

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Mendrin Миндрин Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Тимофей

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно
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