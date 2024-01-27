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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ильина Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Тимофей
Рождение ребёнка
12.02.1890
Дочь: Легонькова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Тимофей
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Mendrin Миндрин Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Тимофей
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно