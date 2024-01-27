Ильин Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ильин Абрам Павлович

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галюга Аришина Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ильин Яков Павлович

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Королева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна

г. Рустави
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Матряшина Ольга Павловна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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