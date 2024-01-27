Ильин Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ильин Абрам Павлович
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галюга Аришина Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ильин Яков Павлович
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Королева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна
г. Рустави
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Матряшина Ольга Павловна
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно