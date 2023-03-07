Левин Самуил
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти19.07.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Левин Мoиcей
Мать: Левин Бабушка
Бракосочетание
1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1923
Сын: Левин Михаил
Мать ребёнка: Левина Лиза (Лия Александровна)
Арест
24.10.1937
Арестован.
Осуждение
08.07.1938
Осуждён Особой тройкой НКВД. Обвинение по ст.58-1а-8-11 УК РСФСР. 58-1а. Измена родине, т. е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимос... Показать все
Реабилитация осужденного
10.05.1957
Реабилитирован Военным трибуналом Забайкальского в.о. Определение №336-Т.
Работа или профессия
Неизвестно
Агент по заготовкам Иркутского отделения Военторга ЗабВО
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля лесом и кожезаготовками
Образование
Неизвестно
низшее. грамотный.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1938
Причина смерти: Расстрел в соответствии с приговором "Высшая мера наказания" | Жертва сталинских репрессий. Расстрел