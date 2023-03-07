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Левин Самуил

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

19.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Левин Мoиcей

Мать: Левин Бабушка

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
1922

Жена: Левина Лиза (Лия Александровна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1923

Сын: Левин Михаил

Мать ребёнка: Левина Лиза (Лия Александровна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Арест
24.10.1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Арестован.
Осуждение
08.07.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Осуждён Особой тройкой НКВД. Обвинение по ст.58-1а-8-11 УК РСФСР. 58-1а. Измена родине, т. е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимос... Показать все
Реабилитация осужденного
10.05.1957
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Реабилитирован Военным трибуналом Забайкальского в.о. Определение №336-Т.
Работа или профессия
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Агент по заготовкам Иркутского отделения Военторга ЗабВО
Работа или профессия
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Торговля лесом и кожезаготовками
Образование
Неизвестно
низшее. грамотный.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Расстрел в соответствии с приговором "Высшая мера наказания" | Жертва сталинских репрессий. Расстрел
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