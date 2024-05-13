Ланьшин Федор Игнатьевич 04.03.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛаньшин Федор Игнатьевич

Ланьшин Федор Игнатьевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.03.1922

Дата смерти

12.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1922

Отец: Ланьшин Игнатий Григорьевич

Мать: Ланьшина (Котельникова) Анастасия Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланьшина Мария Александровна

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Мария Александровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Мария Александровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
12.06.1990
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.