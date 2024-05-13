Ланьшин Федор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1922
Дата смерти12.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланьшина Мария Александровна
Рождение ребёнка
?.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланьшина Мария Александровна
Смерть
12.06.1990