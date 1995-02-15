Ланьшина Мария Александровна ?.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1918

Дата смерти

15.02.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
?.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланьшин Федор Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Федор Игнатьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Федор Игнатьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
15.02.1995
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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