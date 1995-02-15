Ланьшина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1918
Дата смерти15.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланьшин Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
?.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланьшин Федор Игнатьевич
Смерть
15.02.1995