Ланьшина (Котельникова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1908
Рождение ребёнка
04.12.1908
Дочь: (Ланьшина) Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Ланьшин Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ланьшин Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Ланьшин Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.03.1922
Отец ребёнка: Ланьшин Игнатий Григорьевич
Смерть
1961