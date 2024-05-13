Ланьшина (Котельникова) Анастасия Федоровна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшина (Котельникова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
25.01.1908

Муж: Ланьшин Игнатий Григорьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.12.1908

Дочь: (Ланьшина) Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Ланьшин Игнатий Григорьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ланьшин Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Ланьшин Игнатий Григорьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.03.1922

Сын: Ланьшин Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Ланьшин Игнатий Григорьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1961
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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