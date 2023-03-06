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Купрейчик Иосиф Людвигович

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Место рождения

Заболотье, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

01.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Купрейчик Людвиг

Мать: не указана

Заболотье, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.04.1923

Дочь: Мельниченко Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Купрейчик Юзефа Рафаиловна

д.Заболотье Хойникского р-на
Рождение ребёнка
08.02.1924

Дочь: Купрейчик Гелена Иосифовна

Мать ребёнка: Купрейчик Юзефа Рафаиловна

д.Заболотье Хойникского р-на
Рождение ребёнка
27.04.1927

Сын: Купрейчик Степан Иосифович

Мать ребёнка: Купрейчик Юзефа Рафаиловна

Езапов, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купрейчик Юзефа Рафаиловна

Смерть
01.01.1969
Езапов, Хойникский район, Гомельская область
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