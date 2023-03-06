Купрейчик Иосиф Людвигович
Место рожденияЗаболотье, Хойникский район, Гомельская область
Дата рождения1888
Дата смерти01.01.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Купрейчик Людвиг
Мать: не указана
Заболотье, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.04.1923
Дочь: Мельниченко Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Купрейчик Юзефа Рафаиловна
д.Заболотье Хойникского р-на
Рождение ребёнка
08.02.1924
Дочь: Купрейчик Гелена Иосифовна
Мать ребёнка: Купрейчик Юзефа Рафаиловна
д.Заболотье Хойникского р-на
Рождение ребёнка
27.04.1927
Сын: Купрейчик Степан Иосифович
Мать ребёнка: Купрейчик Юзефа Рафаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1969