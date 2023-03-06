Купрейчик (Короткевич) Юзефа Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купрейчик (Короткевич) Юзефа Рафаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Короткевич Рафаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1923

Дочь: Мельниченко Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Купрейчик Иосиф Людвигович

д.Заболотье Хойникского р-на
Рождение ребёнка
08.02.1924

Дочь: Купрейчик Гелена Иосифовна

Отец ребёнка: Купрейчик Иосиф Людвигович

д.Заболотье Хойникского р-на
Рождение ребёнка
27.04.1927

Сын: Купрейчик Степан Иосифович

Отец ребёнка: Купрейчик Иосиф Людвигович

Езапов, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купрейчик Иосиф Людвигович

Смерть
1961
Езапов, Хойникский район, Гомельская область
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