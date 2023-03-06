Купрейчик (Короткевич) Юзефа Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1961
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Короткевич Рафаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1923
Дочь: Мельниченко Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Купрейчик Иосиф Людвигович
д.Заболотье Хойникского р-на
Рождение ребёнка
08.02.1924
Дочь: Купрейчик Гелена Иосифовна
Отец ребёнка: Купрейчик Иосиф Людвигович
д.Заболотье Хойникского р-на
Рождение ребёнка
27.04.1927
Сын: Купрейчик Степан Иосифович
Отец ребёнка: Купрейчик Иосиф Людвигович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961