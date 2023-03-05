Мельниченко (Купрейчик) Мария Иосифовна
Место рожденияд.Заболотье Хойникского р-на
Дата рождения01.04.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1923
д.Заболотье Хойникского р-на
Бракосочетание
1950
Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельниченко Василий Онуфриевич
Смерть
Неизвестно
Езапов, Хойникский район, Гомельская область