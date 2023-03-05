Мельниченко (Купрейчик) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Купрейчик) Мария Иосифовна

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Место рождения

д.Заболотье Хойникского р-на

Дата рождения

01.04.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1923

Отец: Купрейчик Иосиф Людвигович

Мать: Купрейчик Юзефа Рафаиловна

д.Заболотье Хойникского р-на
Бракосочетание
1950

Муж: Мельниченко Василий Онуфриевич

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельниченко Василий Онуфриевич

Смерть
Неизвестно
Езапов, Хойникский район, Гомельская область
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