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Черемисинов Демид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Черемисинов Леонтей

Мать: Устиния Корниловна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Марья Фофавна

Рождение ребёнка
05.11.1840

Сын: Черемисинов Григорий

Мать ребёнка: Марья Фофавна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Марья Фофавна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Марья Фофавна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Черемисинов Евсей

Мать ребёнка: Марья Фофавна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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