Черемисинов Демид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Черемисинов Леонтей
Мать: Устиния Корниловна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Марья Фофавна
Рождение ребёнка
05.11.1840
Сын: Черемисинов Григорий
Мать ребёнка: Марья Фофавна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Марья Фофавна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Марья Фофавна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Черемисинов Евсей
Мать ребёнка: Марья Фофавна
Смерть
Неизвестно