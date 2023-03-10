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Устиния Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Черемисинов Дмитрий

Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей

Рождение ребёнка
1815

Сын: Черемисинов Леонтей

Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей

Рождение ребёнка
1818

Сын: Черемисинов Федот

Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей

Рождение ребёнка
1820

Сын: Черемисинов Демид

Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей

Рождение ребёнка
1826

Сын: Черемисинов Василий

Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей

Рождение ребёнка
1829

Сын: Черемисинов Яким

Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Леонтей

Смерть
Неизвестно
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