Устиния Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813
Сын: Черемисинов Дмитрий
Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей
Рождение ребёнка
1815
Сын: Черемисинов Леонтей
Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей
Рождение ребёнка
1818
Сын: Черемисинов Федот
Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей
Рождение ребёнка
1820
Сын: Черемисинов Демид
Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей
Рождение ребёнка
1826
Сын: Черемисинов Василий
Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Черемисинов Яким
Отец ребёнка: Черемисинов Леонтей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисинов Леонтей
Смерть
Неизвестно