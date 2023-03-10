Марья Фофавна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Черемисинов Демид
Рождение ребёнка
05.11.1840
Сын: Черемисинов Григорий
Отец ребёнка: Черемисинов Демид
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Черемисинов Демид
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Черемисинов Демид
Рождение ребёнка
1849
Сын: Черемисинов Евсей
Отец ребёнка: Черемисинов Демид
Смерть
Неизвестно