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(Варавина) Раиса
(Варавина) Раиса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
28.11.2011
Пол
Женский
Отец
Варавин Александр
1917 г.р.
Мать
Варавина Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Варавин Александр
Мать:
Варавина Елена
Смерть
28.11.2011
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