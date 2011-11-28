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(Варавина) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

28.11.2011

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Варавин Александр

Мать: Варавина Елена

Смерть
28.11.2011
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