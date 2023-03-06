Варавина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Варавин Александр
Рождение ребёнка
1946
Сын: Варавин Анатолий
Отец ребёнка: Варавин Александр
Рождение ребёнка
25.07.1948
Сын: Варавин Виктор
Отец ребёнка: Варавин Александр
КР, Чуйская обл., с. Новороссийка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Варавин Александр
Смерть
?.02.1975