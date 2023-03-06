Варавина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варавина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Варавин Александр

Рождение ребёнка
1946

Сын: Варавин Анатолий

Отец ребёнка: Варавин Александр

Рождение ребёнка
25.07.1948

Сын: Варавин Виктор

Отец ребёнка: Варавин Александр

КР, Чуйская обл., с. Новороссийка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Варавин Александр

Смерть
?.02.1975
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