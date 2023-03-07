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Пронинъ Корней

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Пронинъ Иванъ

Мать: Пронина Матрена Петрова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Корневъ Иванъ

Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Корневъ Игнатъ

Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Воробьева Ирина

Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Корневъ Никита

Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Корневъ Алексей

Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Корневъ Петръ

Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Тарасова, Косарева Аксинья Карнеева

Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Афимья Матвеева

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