Пронинъ Корней
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Пронинъ Иванъ
Мать: Пронина Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Корневъ Иванъ
Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Корневъ Игнатъ
Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Воробьева Ирина
Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Корневъ Никита
Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Корневъ Алексей
Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Корневъ Петръ
Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Тарасова, Косарева Аксинья Карнеева
Мать ребёнка: Пронина Афимья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Афимья Матвеева