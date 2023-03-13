Тарасова, Косарева Аксинья Карнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова, Косарева Аксинья Карнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пронинъ Корней

Мать: Пронина Афимья Матвеева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Тарасовъ Иуда

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Романова Василиса

Отец ребёнка: Парфеновъ Тимофей (приемышъ. Павла Косарева)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Парфеновъ Максимъ

Отец ребёнка: Парфеновъ Тимофей (приемышъ. Павла Косарева)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1861

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Парфеновъ Тимофей (приемышъ. Павла Косарева)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфеновъ Меѳодій

Отец ребёнка: Парфеновъ Тимофей (приемышъ. Павла Косарева)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Иуда

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