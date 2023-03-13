Тарасова, Косарева Аксинья Карнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пронинъ Корней
Мать: Пронина Афимья Матвеева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Тарасовъ Иуда
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Романова Василиса
Отец ребёнка: Парфеновъ Тимофей (приемышъ. Павла Косарева)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Парфеновъ Максимъ
Отец ребёнка: Парфеновъ Тимофей (приемышъ. Павла Косарева)
Рождение ребёнка
04.02.1861
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Парфеновъ Тимофей (приемышъ. Павла Косарева)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфеновъ Меѳодій
Отец ребёнка: Парфеновъ Тимофей (приемышъ. Павла Косарева)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Иуда