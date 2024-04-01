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Никифоров Алексей Михайлович

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Место рождения

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

23.04.1961

Дата смерти

?.04.2024

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961

Отец: Никифоров Михаил Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
?.04.2024
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

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