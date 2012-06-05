Никифоров Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Михаил Николаевич

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Место рождения

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

28.09.1936

Дата смерти

05.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1961

Сын: Никифоров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
05.06.2012
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

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