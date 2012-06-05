Никифоров Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1936
Дата смерти05.06.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1961
Сын: Никифоров Алексей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2012