Ступак (Черкашина) Наталья
Место рождения
Дата рождения28.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1959
Рождение ребёнка
09.08.1980
Сын: Ступак Дмитрий
Отец ребёнка: Ступак Александр
Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.12.1983
Дочь: Григорьева Анастасия
Отец ребёнка: Ступак Александр
Рождение ребёнка
08.06.1989
Сын: Ступак Иван
Отец ребёнка: Ступак Александр