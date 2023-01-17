Ступак (Черкашина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступак (Черкашина) Наталья

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Место рождения

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

28.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1959

Отец: Черкашин Николай Дмитриевич

Мать: Черкашина Галина Алексеевна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1980

Сын: Ступак Дмитрий

Отец ребёнка: Ступак Александр

Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.12.1983

Дочь: Григорьева Анастасия

Отец ребёнка: Ступак Александр

Рождение ребёнка
08.06.1989

Сын: Ступак Иван

Отец ребёнка: Ступак Александр

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