Ступак Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступак Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.08.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1980

Сын: Ступак Дмитрий

Мать ребёнка: Ступак Наталья

Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.12.1983

Дочь: Григорьева Анастасия

Мать ребёнка: Ступак Наталья

Рождение ребёнка
08.06.1989

Сын: Ступак Иван

Мать ребёнка: Ступак Наталья

Смерть
Около ?.08.2004
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