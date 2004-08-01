Ступак Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.08.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1980
Сын: Ступак Дмитрий
Мать ребёнка: Ступак Наталья
Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.12.1983
Дочь: Григорьева Анастасия
Мать ребёнка: Ступак Наталья
Рождение ребёнка
08.06.1989
Сын: Ступак Иван
Мать ребёнка: Ступак Наталья
Смерть
Около ?.08.2004