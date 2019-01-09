Черкашина (Воловаткина) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1937
Дата смерти09.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937
Бракосочетание
15.02.1958
Рождение ребёнка
30.03.1958
Сын: Черкашин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Черкашин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.12.1959
Дочь: Ступак Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Черкашин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.05.1962
Сын: Черкашин Владимир
Отец ребёнка: Черкашин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.10.1967
Отец ребёнка: Черкашин Николай Дмитриевич
Смерть
09.01.2019
Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область