Черкашина (Воловаткина) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркашина (Воловаткина) Галина Алексеевна

Черкашина (Воловаткина) Галина Алексеевна

avatar

Место рождения

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.07.1937

Дата смерти

09.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937

Отец: Валоваткин Алексей Викторович

Мать: Воловаткина Анна Константиновна

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.02.1958

Муж: Черкашин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.03.1958

Сын: Черкашин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Черкашин Николай Дмитриевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.12.1959

Дочь: Ступак Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Черкашин Николай Дмитриевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.05.1962

Сын: Черкашин Владимир

Отец ребёнка: Черкашин Николай Дмитриевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.10.1967

Сын: Черкашин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Черкашин Николай Дмитриевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.01.2019
Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close