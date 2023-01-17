Воловаткина (Кузнецова) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воловаткина (Кузнецова) Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1937

Дочь: Черкашина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Воловаткин Алексей Викторович

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселовзорова Людмила

Отец ребёнка: Воловаткин Алексей Викторович

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Нина

Отец ребёнка: Воловаткин Алексей Викторович

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1941
Причина смерти: Убийство
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