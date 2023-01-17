Воловаткина (Кузнецова) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1937
Дочь: Черкашина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Воловаткин Алексей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселовзорова Людмила
Отец ребёнка: Воловаткин Алексей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Нина
Отец ребёнка: Воловаткин Алексей Викторович
Смерть
Около 1941
Причина смерти: Убийство