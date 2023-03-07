Шапарь (Стовбур) Мария Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапарь (Стовбур) Мария Харитоновна

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Место рождения

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

?.08.1937

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1937

Отец: Стовбур Харитон Саввич

Мать: Стовбур Екатерина

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.06.1958

Сын: Шапарь Александр Викторович

Отец ребёнка: Шапарь Виктор Иванович

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.01.1960

Сын: Шапарь Алексей Викторович

Отец ребёнка: Шапарь Виктор Иванович

Смерть
2018
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