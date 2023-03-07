Шапарь (Стовбур) Мария Харитоновна
Место рождения
Дата рождения?.08.1937
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1937
Отец: Стовбур Харитон Саввич
Мать: Стовбур Екатерина
Рождение ребёнка
08.06.1958
Сын: Шапарь Александр Викторович
Отец ребёнка: Шапарь Виктор Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1960
Сын: Шапарь Алексей Викторович
Отец ребёнка: Шапарь Виктор Иванович
Смерть
2018