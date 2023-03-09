Стовбур (Кобзарь) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стовбур (Кобзарь) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Стовбур Лидия Харитоновна

Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Стовбур Лариса Харитоновна

Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич

Рождение ребёнка
?.08.1937

Дочь: Шапарь Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Романовская Клавдия Харитоновна

Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Стовбур Николай Харитонович

Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич

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