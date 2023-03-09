Стовбур (Кобзарь) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Стовбур Лидия Харитоновна
Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Стовбур Лариса Харитоновна
Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич
Рождение ребёнка
?.08.1937
Дочь: Шапарь Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Романовская Клавдия Харитоновна
Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Стовбур Николай Харитонович
Отец ребёнка: Стовбур Харитон Саввич