Федорченко Акилина Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко Акилина Феофановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1884

Дата смерти

15.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Федорченко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1913

Сын: Федорченко Симеон Николаевич

Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1916

Сын: Федорченко Никита Николаевич

Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич

Смерть
15.12.1917
Рождение ребёнка
?.01.1918

Сын: Федорченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1920

Сын: Федорченко Прокофий Николаевич

Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Николай Васильевич

Похороны
Неизвестно