Федорченко Акилина Феофановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти15.12.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Федорченко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1913
Сын: Федорченко Симеон Николаевич
Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1916
Сын: Федорченко Никита Николаевич
Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич
Смерть
15.12.1917
Рождение ребёнка
?.01.1918
Сын: Федорченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1920
Сын: Федорченко Прокофий Николаевич
Отец ребёнка: Федорченко Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
Неизвестно