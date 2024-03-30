Сабаев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сабаев Михаил
Мать: Сабаева Феодора
в Кирзе с 1895 из Тобольской
Бракосочетание
16.02.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сабаева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сабаева -Мурашкина- Агрипина
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сабаева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сабаева -Мурашкина- Агрипина
Смерть
Неизвестно