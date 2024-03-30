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Сабаев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сабаев Михаил

Мать: Сабаева Феодора

в Кирзе с 1895 из Тобольской
Бракосочетание
16.02.1907

Жена: Сабаева -Мурашкина- Агрипина

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сабаева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сабаева -Мурашкина- Агрипина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сабаева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сабаева -Мурашкина- Агрипина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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