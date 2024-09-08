Сабаева -Мурашкина- (--) Агрипина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурашкин ?
Бракосочетание
16.02.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
25.11.1907
Дочь: Сабаева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сабаев Иван Михайлович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
29.12.1908
Отец ребёнка: Сабаев Иван Михайлович
спирино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сабаева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сабаев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно