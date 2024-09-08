Сабаева -Мурашкина- (--) Агрипина Семеновна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сабаева -Мурашкина- (--) Агрипина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашкин ?

Бракосочетание
16.02.1907

Муж: Сабаев Иван Михайлович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
25.11.1907

Дочь: Сабаева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сабаев Иван Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
29.12.1908

Сын: Сабаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Сабаев Иван Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сабаева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сабаев Иван Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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