Сабаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабаев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Сабаев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сабаева Феодора

в Кирзе с 1895 из Тобольской
Рождение ребёнка
1899

Сын: Сабаев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Сабаева Феодора

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабаева Феодора

Смерть
Неизвестно
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