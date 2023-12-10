Сабаев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Сабаева Феодора
в Кирзе с 1895 из Тобольской
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Сабаева Феодора
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабаева Феодора
Смерть
Неизвестно