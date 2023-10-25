Котлова (-) Авдотья Полиевктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлова (-) Авдотья Полиевктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

После 21.12.1857 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: - Полиевкт Демидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: - Ирина Ерофеевна

Отец ребёнка: Котлов Ерофей Ерофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котлов Ерофей Ерофеевич

Смерть
После 21.12.1857 ст.
Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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