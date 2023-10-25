Котлова (-) Авдотья Полиевктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиПосле 21.12.1857 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: - Полиевкт Демидович
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: - Ирина Ерофеевна
Отец ребёнка: Котлов Ерофей Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 21.12.1857 ст.
Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область