Котлов Ерофей Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1851 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котлов Ерофей Иванович
Мать: Котлова Первая жена
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: - Ирина Ерофеевна
Мать ребёнка: Котлова Авдотья Полиевктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1851 ст.
Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область