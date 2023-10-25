Котлов Ерофей Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлов Ерофей Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котлов Ерофей Иванович

Мать: Котлова Первая жена

Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: - Ирина Ерофеевна

Мать ребёнка: Котлова Авдотья Полиевктовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлова Авдотья Полиевктовна

Смерть
1851 ст.
Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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