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Пономарев Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1869

Отец: Пономарев Василий Михайлович

Мать: Пономарева (Родилась В Семье Без Фамилии) Агрипена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.07.1903

Жена: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1904

Дочь: Ро(А)Тина (Пономарева) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
03.04.1905

Дочь: Антонова (Пономарева) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
07.04.1906

Сын: Пономарев Серафим Федорович

Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: (Пономарева) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Пономарев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
02.01.1913

Дочь: (Пономарева) Нина Федоровна

Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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