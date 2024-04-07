Пономарев Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.1903
Рождение ребёнка
26.03.1904
Дочь: Ро(А)Тина (Пономарева) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
03.04.1905
Рождение ребёнка
07.04.1906
Сын: Пономарев Серафим Федорович
Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: (Пономарева) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
10.08.1910
Сын: Пономарев Сергей Федорович
Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
02.01.1913
Дочь: (Пономарева) Нина Федоровна
Мать ребёнка: Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна
Смерть
Неизвестно