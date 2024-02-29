Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Введенский Сергей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.1903
Рождение ребёнка
26.03.1904
Дочь: Ро(А)Тина (Пономарева) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1905
Дочь: Антонова (Пономарева) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1906
Сын: Пономарев Серафим Федорович
Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: (Пономарева) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1910
Сын: Пономарев Сергей Федорович
Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1913
Дочь: (Пономарева) Нина Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно