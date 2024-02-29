Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Введенская) Зинаида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Введенский Сергей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.07.1903

Муж: Пономарев Федор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1904

Дочь: Ро(А)Тина (Пономарева) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
03.04.1905

Дочь: Антонова (Пономарева) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
07.04.1906

Сын: Пономарев Серафим Федорович

Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: (Пономарева) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Пономарев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1913

Дочь: (Пономарева) Нина Федоровна

Отец ребёнка: Пономарев Федор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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