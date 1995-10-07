(Пономарева) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рождения02.01.1913
Дата смерти07.10.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913
Рождение ребёнка
16.02.1935
Дочь: Смирнова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Артамонов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
14.12.1938
Дочь: Вилкова Нателла Николаевна
Отец ребёнка: Артамонов Николай Кузьмич
Развод
1942
Рождение ребёнка
02.01.1950
Отец ребёнка: Занозин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1995