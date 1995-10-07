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(Пономарева) Нина Федоровна

Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.01.1913

Дата смерти

07.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913

Отец: Пономарев Федор Васильевич

Мать: Пономарева Зинаида Сергеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.02.1935

Дочь: Смирнова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Артамонов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
14.12.1938

Дочь: Вилкова Нателла Николаевна

Отец ребёнка: Артамонов Николай Кузьмич

Развод
1942

Муж: Артамонов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
02.01.1950

Сын: Занозин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Занозин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занозин Василий Иванович

Смерть
07.10.1995
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