Пономарева (Родилась В Семье Без Фамилии) Агрипена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Родилась В Семье Без Фамилии) Агрипена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.01.1865

Муж: Пономарев Василий Михайлович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1869

Сын: Пономарев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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