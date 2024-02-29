Пономарева (Родилась В Семье Без Фамилии) Агрипена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1865
Рождение ребёнка
09.09.1869
Сын: Пономарев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно