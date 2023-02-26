Цепелкина Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепелкина Евдокия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

27.02.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1807

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Цепелкин Иван (Трифонов)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепелкин Иван (Трифонов)

Смерть
27.02.1823
д.Галиски вотчины помещика Дмитрия Фёдорова Лидова,Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от обложной болезни
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