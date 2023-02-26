Цепелкина Евдокия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти27.02.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1807
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Цепелкин Иван (Трифонов)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1823
д.Галиски вотчины помещика Дмитрия Фёдорова Лидова,Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от обложной болезни