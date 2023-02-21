Freind (Фрейнд) Olga
Место рожденияРоссия, Калужская обл., пос. Товарково
Дата рождения22.05.1963
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963
Отец: Фрейнд Игорь Васильевич
Россия, Калужская обл., пос. Товарково
Рождение ребёнка
01.09.1987
Дочь: Kuusemäe Eylin
Отец ребёнка: Holm Voldemar
Estland, Tallinn
Рождение ребёнка
08.08.1989
Сын: Holm Edgar
Отец ребёнка: Holm Voldemar
Estland, Tallinn
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Holm Voldemar