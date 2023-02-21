Freind (Фрейнд) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freind (Фрейнд) Olga

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Место рождения

Россия, Калужская обл., пос. Товарково

Дата рождения

22.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963

Отец: Фрейнд Игорь Васильевич

Мать: Фрейнд Людмила Алексеевна

Россия, Калужская обл., пос. Товарково
Рождение ребёнка
01.09.1987

Дочь: Kuusemäe Eylin

Отец ребёнка: Holm Voldemar

Estland, Tallinn
Рождение ребёнка
08.08.1989

Сын: Holm Edgar

Отец ребёнка: Holm Voldemar

Estland, Tallinn
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Holm Voldemar

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