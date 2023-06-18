Пешков Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти25.04.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Пешков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1925
Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна
Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Августа Ивановна
Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострикова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешкова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Римма Васильевна
Смерть
25.04.1956
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край