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Пешков Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

25.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Пешков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пешков Дасий Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.1925

Сын: Пешков Маврикий Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна

Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Августа Ивановна

Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострикова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Леонид Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Римма Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Римма Васильевна

Смерть
25.04.1956
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край