посёлок городского типа Кличка, посёлок городского типа Кличка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Кличка

Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Приаргунский район
21575Кличкапгт50°26'117°59'M-50-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Приаргунский муниципальный район, Кличкинское городское поселение
76638154051пгт Кличкапоселок городского типа
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