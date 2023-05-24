Засыпкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Засыпкин Евдокия Алексееана
Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Засыпкина Лукерья Алексеевна
Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Засыпкин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Засыпкина Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Смерть
Неизвестно