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Засыпкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Засыпкин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Засыпкин Евдокия Алексееана

Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Засыпкина Лукерья Алексеевна

Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Засыпкин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Засыпкина Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Засыпкин Алексей Борисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Алексей Борисович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Смерть
Неизвестно