Афанасьева Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

09.07.1866

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Афанасьев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
30.03.1853

Сын: Афанасьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1855

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
24.12.1858

Сын: Афанасьев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Афанасьев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
17.03.1863

Дочь: Варверопуло Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Афанасьев Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1866