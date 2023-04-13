Афанасьева Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти09.07.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Афанасьев Петр Михайлович
Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
30.03.1853
Сын: Афанасьев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1855
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1858
Сын: Афанасьев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Афанасьев Федор Михайлович
Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
17.03.1863
Дочь: Варверопуло Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Афанасьев Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Афанасьев Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1866