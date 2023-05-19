Варверопуло (Афанасьева) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1863
Бракосочетание
11.11.1883
Рождение ребёнка
1885
Сын: Варверопуло Петр Иванович
Отец ребёнка: Варверопуло Иван Эммануилович
Рождение ребёнка
01.03.1893
Сын: Варверопуло Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Варверопуло Иван Эммануилович
Рождение ребёнка
17.12.1894
Сын: Варверопуло Севастьян Иванович
Отец ребёнка: Варверопуло Иван Эммануилович
Рождение ребёнка
01.10.1896
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Варверопуло Иван Эммануилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно