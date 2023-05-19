Варверопуло (Афанасьева) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варверопуло (Афанасьева) Надежда Михайловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1863

Отец: Афанасьев Михаил Федорович

Мать: Афанасьева Евдокия Семеновна

Бракосочетание
11.11.1883

Муж: Варверопуло Иван Эммануилович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Варверопуло Петр Иванович

Отец ребёнка: Варверопуло Иван Эммануилович

Рождение ребёнка
01.03.1893

Сын: Варверопуло Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Варверопуло Иван Эммануилович

Рождение ребёнка
17.12.1894

Сын: Варверопуло Севастьян Иванович

Отец ребёнка: Варверопуло Иван Эммануилович

Рождение ребёнка
01.10.1896

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Варверопуло Иван Эммануилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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