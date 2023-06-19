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Афанасьев Петр Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Афанасьев Михаил Федорович

Мать: Афанасьева Евдокия Семеновна

Бракосочетание
01.11.1881

Жена: Афанасьева Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
10.11.1885

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Афанасьева Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
22.02.1887

Сын: Афанасьев Поликарп Петрович

Мать ребёнка: Афанасьева Анисья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно