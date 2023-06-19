Афанасьев Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
01.11.1881
Рождение ребёнка
10.11.1885
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Афанасьева Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
22.02.1887
Сын: Афанасьев Поликарп Петрович
Мать ребёнка: Афанасьева Анисья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно