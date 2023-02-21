Елютин Федор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти14.10.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Елютин Илья Нестерович
Мать: Ирина Максимовна
узаконен 13.09.1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Подпоручик. В службу вступил подпрапорщиком в Тарутинский пехотный полк 1.01.1815; переведен в Вологодский пехотный полк 6.05.1816; произведен в портупей-прапорщики 14.11.1820, в прапорщики – 14.08.1... Показать все
Смерть
14.10.1841
Похороны
16.10.1841
Александровка, Ряжский уезд, Рязанская губерния
с. Стрекалово(Княжое) Ряжского у.