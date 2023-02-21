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Елютин Федор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

14.10.1841

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Елютин Илья Нестерович

Мать: Ирина Максимовна

узаконен 13.09.1805
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Подпоручик. В службу вступил подпрапорщиком в Тарутинский пехотный полк 1.01.1815; переведен в Вологодский пехотный полк 6.05.1816; произведен в портупей-прапорщики 14.11.1820, в прапорщики – 14.08.1... Показать все
Смерть
14.10.1841
Похороны
16.10.1841
Александровка, Ряжский уезд, Рязанская губерния
с. Стрекалово(Княжое) Ряжского у.
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