Елютина Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елютина Анна Ильинишна
Отец ребёнка: Елютин Илья Нестерович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Елютина Екатерина Ильинишна
Отец ребёнка: Елютин Илья Нестерович
узаконена 13.09.1805.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Елютин Федор Ильич
Отец ребёнка: Елютин Илья Нестерович
узаконен 13.09.1805
Рождение ребёнка
1802
Сын: Елютин Иван Ильич
Отец ребёнка: Елютин Илья Нестерович
узаконен 13.09.1805. Коллежский регистратор.
Смерть
Неизвестно