Елютина Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елютина Ирина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елютин Илья Нестерович

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елютина Анна Ильинишна

Отец ребёнка: Елютин Илья Нестерович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Елютина Екатерина Ильинишна

Отец ребёнка: Елютин Илья Нестерович

узаконена 13.09.1805.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Елютин Федор Ильич

Отец ребёнка: Елютин Илья Нестерович

узаконен 13.09.1805
Рождение ребёнка
1802

Сын: Елютин Иван Ильич

Отец ребёнка: Елютин Илья Нестерович

узаконен 13.09.1805. Коллежский регистратор.
Смерть
Неизвестно

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