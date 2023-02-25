Омеличев Аввакум Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1874 ст.
Сын: Омеличев Степан Аввакумович
Мать ребёнка: Олимпиада Ивановна
Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник крестьянин деревни Доманово Иван Иванович Курилов.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олимпиада Ивановна
Смерть
Неизвестно