Омеличев Аввакум Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омеличев Аввакум Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1874 ст.

Сын: Омеличев Степан Аввакумович

Мать ребёнка: Олимпиада Ивановна

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник крестьянин деревни Доманово Иван Иванович Курилов.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олимпиада Ивановна

Смерть
Неизвестно
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