Омеличев Степан Аввакумович
Место рождения
Дата рождения12.11.1874 ст.
Дата смерти29.05.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1874 ст.
Отец: Омеличев Аввакум Тимофеевич
Мать: Олимпиада Ивановна
Воспреемник крестьянин деревни Доманово Иван Иванович Курилов.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Омеличева Феоктиста Степановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Смерть
29.05.1941
Умер на 3-ем году каторги в ИТЛ "Белбалтлаг". Место захоронения не известно.