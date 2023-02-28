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Омеличев Степан Аввакумович

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Место рождения

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.11.1874 ст.

Дата смерти

29.05.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1874 ст.

Отец: Омеличев Аввакум Тимофеевич

Мать: Олимпиада Ивановна

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник крестьянин деревни Доманово Иван Иванович Курилов.
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Омеличева Феоктиста Степановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Смерть
29.05.1941
Умер на 3-ем году каторги в ИТЛ "Белбалтлаг". Место захоронения не известно.
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