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Путинихинъ Антонъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Путинихинъ Максимъ

Мать: Путинихина Степанида Дмитриева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Путинихинъ Петръ

Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Карпова Татьяна

Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1869

Сын: Путинихинъ Иванъ

Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путинихинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путинихина Аполлинария

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