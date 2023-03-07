Путинихинъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Путинихинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Путинихинъ Петръ
Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Карпова Татьяна
Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария
Рождение ребёнка
12.01.1869
Сын: Путинихинъ Иванъ
Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путинихинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Путинихина Аполлинария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путинихина Аполлинария