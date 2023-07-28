Путинихинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Путинихинъ Антонъ
Мать: Путинихина Аполлинария
Рождение ребёнка
17.10.1875
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Путинихина Марія
Рождение ребёнка
20.12.1876
Сын: Путинихинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Путинихина Марія
Рождение ребёнка
1880
Сын: Путинихинъ Максимъ
Мать ребёнка: Путинихина Марія
Рождение ребёнка
?.12.1882
Дочь: Путинихина Анастасія
Мать ребёнка: Путинихина Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путинихина Марія