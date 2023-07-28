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Путинихинъ Петръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Путинихинъ Антонъ

Мать: Путинихина Аполлинария

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1875

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Путинихина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1876

Сын: Путинихинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Путинихина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Путинихинъ Максимъ

Мать ребёнка: Путинихина Марія

Рождение ребёнка
?.12.1882

Дочь: Путинихина Анастасія

Мать ребёнка: Путинихина Марія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путинихина Марія