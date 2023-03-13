Путинихина Степанида Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Путинихинъ Савелій
Отец ребёнка: Путинихинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Путинихинъ Артемій
Отец ребёнка: Путинихинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Путинихинъ Антонъ
Отец ребёнка: Путинихинъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путинихинъ Максимъ