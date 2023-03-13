Путинихина Степанида Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинихина Степанида Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Путинихинъ Савелій

Отец ребёнка: Путинихинъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Путинихинъ Артемій

Отец ребёнка: Путинихинъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Путинихинъ Антонъ

Отец ребёнка: Путинихинъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путинихинъ Максимъ

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