Боков Матвей Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боков Арсений
Рождение ребёнка
27.06.1890
Дочь: Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1894
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1896
Сын: Боков Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1901
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1902
Сын: Боков Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Рядовой Каспийского полка
Смерть
Неизвестно