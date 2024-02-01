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Боков Матвей Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боков Арсений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1890

Дочь: Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1894

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Боков Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1901

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Боков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Бокова Марфа Ивановна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Военная служба
Неизвестно
Рядовой Каспийского полка
Смерть
Неизвестно
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